Terungkap Sifat Asli Najwa Shihab Yang Tak Terlihat di Televisi, Ini Perilaku Presenter Mata Najwa!

Terungkap Sifat Asli Najwa Shihab Yang Tidak Terlihat di Televisi, Apa Perilaku Presenter Mata Najwa?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sering tampil di televisi sebagai pembawa berita atau pemandu acara, Najwa Shihab punya citra di masyarakat dengan sosok yang serius nan tegas.

Namun, Najwa mengaku di belakang layar kehidupannya tidak selalu seperti itu.

Bahkan, Najwa suka berbagai hal sederhana yang mirip dengan kebiasaan manusia pada umumnya.

Tidak melulu serius

Ibu satu anak ini menyadari banyak masyarakat yang menganggap dirinya sebagai orang yang serius.

"Mungkin banyak yang punya persepsi ini karena hanya melihat seminggu sekali atau hanya melihat dari tayangan di YouTube atau di TV, kayaknya gue tuh orangnya serius melulu," kata Najwa Shihab saat siaran live Instagram bersama akun @bazaarindonesia, Minggu (5/7/2020).

"Padahal sebenanya i love simple things sih. I love ngemil cokelat sama biskuit. Dari dulu itu hobinya ngemil," ujar Najwa Shihab.

Najwa bahkan memilih menikmati waktu berharganya dengan duduk santai sambil baca buku.

"Kayak quality time for me itu kalau bisa duduk, baca buku puisi, sambil ngemil biskuit. That's the thing that I love the most," kata Najwa.