Salah Satu Kandidat Kuat jadi Presiden Korsel yang juga Wali Kota Seoul Tewas Bunuh Diri, INFO

POS KUPANG.COM--- Beberapa hari sebelum ditemukan meninggal, Wali Kota Seoul Park Won-soon pada Rabu (8/7/2020) berbicara tentang visi dan misinya pascapandemi.

Dengan semangat, Park berpidato tentang penciptaan lapangan kerja, iklim dunia, hingga kesadaran sosial dalam misinya menciptakan kota Seoul yang inovatif dan aman bagi wanita.

Namun di hari yang sama, mantan sekretarisnya melapor ke polisi dan menuduhnya melakukan pelecehan seksual.

Wanita itu bercerita bahwa Park melakukan kontak fisik yang membuatnya tidak nyaman.

Wali Kota Seoul, Park Won Soon (kiru), ditemukan meninggal, Jumat (10/7/2020), setelah dilaporkan menghilang. Ia sempat meninggalkan pesan terakhir saat pergi dari rumah. (Yonhap via Korea Herald)

Selain itu wali kota mengirim pesan bernada negatif via Telegram pada larut malam.

Park terancam menjalani pengawasan hukum dan reaksi politik pascatuduhan pelecehan seksual, sebagaimana dilaporkan media lokal.

Keesokan harinya, Park mengabarkan bahwa dia sakit dan membatalkan semua jadwal acara pada Kamis (9/7/2020).

Di lantai dua kediaman resminya, Park menulis sepucuk surat kepada keluarga.

Dalam tulisannya Park meminta agar jenazahnya dikremasi dan menaburkan abunya di sekitar makam kedua orang tua di kampung halamannya.

"Saya minta maaf kepada semua orang dan saya berterima kasih kepada semua orang yang telah bersama saya dalam hidup saya," bunyi tulisan tangan Park, yang dirilis ajudannya.