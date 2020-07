Jadwal TV Hari Ini Jumat 10 Juli 2020 TVRI SCTV Bioskop Trans RCTI MNC, Drama Korea & Samudra Cinta

POS-KUPANG.COM - Jadwal TV hari ini Jumat 10 Juli 2020 untuk semua channel, mulai dari TVRI, Trans TV, ANTV, MNC TV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, dan Metro TV.

Untuk Jadwal TV hari ini Jumat 10 Juli 2020 sejumlah sejumlah TV nasional menemani waktu Anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.

Movievaganza Trans 7 menghadirkan film korea berjudul Confidential Assignmen dibintangi Hyun Bin di Jadwal TV hari ini Jumat 10 Juli 2020.

Bagi Jadwal TV hari ini Jumat 10 Juli 2020 Bioskop Trans TV akan menghadirkan film The Transporter Refueled dan dilanjutkan Kidnap.

Sedangkan di Jadwal TV hari ini Jumat 10 Juli 2020 stasiun TVRI menyajikan aneka hiburan menemani anak-anak liburan di rumah..

Berikut Jadwal TV hari ini Jumat 10 Juli 2020:

Jadwal TVRI

04:00WIB Jejak Islam

04:30WIB Serambi Islami

06:00WIB Semangat Pagi Indonesia

07:00WIB Salam Olahraga

07:30WIB Info Terkini Covid 19

08:00WIB Liburan di Rumah: Jalan Sesama

08:30WIB Liburan di Rumah: Dongeng Kak Rico dan Kak Aio

08:55WIB Liburan di Rumah: Lets Learn English: Lets Agree to Disagee

09:00WIB Liburan di Rumah: Optmisme Bumi: melacak pergerakan hewan

09:30WIB Dokumenter : Alam Indonesia: Keragaman Hayati

10:00WIB Liburan di Rumah: Lets learn english: May I borrow that

10:05WIB Vokasi kini: Tata rias masa kini selera pasar dan peluang

10:30WIB Keluarga Indonesia Parenting : Seru belajar kebiasaan baru: Panduan pembelajaran tahun ajaran baru 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

11:00WIB Info Terkini

11:03WIB Badanamu Cadets

11:30WIB Inspirasi Indonesia

12:00WIB Indonesia Siang

13:00WIB Rumah Bulu Tangkis

13:30WIB Jendela Dunia

14:00WIB Info Terkini

14:03WIB Indonesia Sehat

15:00WIB Info Terkini

15:03WIB Pesona Indonesia

15:30WIB Info Terkini Covid 19

7:00WIB Mimbar Agama Konghucu

17:30WIB English News Service

18:00WIB Indonesia Hari Ini

19:00WIB Indonesia Bicara

20:00WIB Info Terkini

20:03WIB Musik Indonesia

21:00WIB Dunia Dalam Berita

21:30WIB Replay Olahraga

23:30WIB Paket Acara Terpadu

Jadwal Trans 7

04:45WIB The Jungle Bunch

05:30WIB Treasure Trekkers

06:00WIB Redaksi Pagi

07:00WIB Ragam Indonesia

07:30WIB Selebrita Pagi

08:00WIB Trending

08:30WIB Warga +62

09:00WIB Kisah Nabi Musa a.k.a Kaleem Allah

09:30WIB Kisah Para Nabi A.K.A God's Prophets

10:00WIB Treasure Trekkers

10:30WIB Petualangan Si Unyil

11:00WIB Selebrita Siang

11:30WIB Redaksi CNN Indonesia Siang

12:00WIB Si Unyil

12:30WIB Bocah Petualang

13:00WIB Si Otan

13:30WIB Tau Gak Sih

14:15WIB Jejak Anak Negeri

15:00WIB Redaksi Sore

16:00WIB Jejak Si Gundul

16:45WIB Makan Receh

17:15WIB Selebrita Expose

18:00WIB Okay Bos

19:00WIB On The Spot

20:00WIB Opera Van Java

21:30WIB K-Movievaganza: Confidential Assignment

23:30WIB The Police