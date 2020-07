Serahkan APD Kepada Petugas Pasar Wairkoja, Kadis Benyamin Beri Peringatan Keras Soal Kebersihan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM-MAUMERE-Sesudah kerja bakti di Pasar Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kadis Perdagangan, Koperasi dan UKM Sikka, Yoseph Benyamin menyerahkan APD kepada kepada petugas pasar.

Saat penyerahan APD berupa masker, sarung tangan dan sepatu, Kadis Benyamin memberikan peringatan keras kepada jajarannya di pasar.

Yang mana Kadis Benyamin meminta stafnya harus menjaga kebersihan pasar setiap hari agar tetap bersih.

"Hari ini saya serahkan APD lengkap. Saya ingatkan tolong perhatikan kebersihan di pasar. Setiap hari pasar harus bersih. Nanti setiap hari saya cek. Kalau saya cek got masih kotor nanti saya suruh kalian masuk got dan bersihkan got. Ingat lebih baik kamu masuk got daripada kamu saya bersihkan dari sini karena pasar tidak bersih. Setiap rabu kita kerja bakti di Wairkoja. Ingat mulai jam 8 pagi pasar dibuka harus bersih. Ini pasar harian jadi kebersihan harus diperhatikan," tegas Kadis Benyamin saat penyerahan APD bagi Petugas Pasar Wairkoja, Rabu (8/7/2020) pagi.

Ia mengatakan, Pasar Wairkoja harus bersih setiap hari agar pedagang bisa nyaman berjualan di tempat ini.

"Saya sudah peralatan kerja dan APD ingat pasar harus bersih," ujar Kadis Benyamin.

Usai penyerahan tampak staf pasar lalu memakai APD yang diserahkan Kadis Benyamin.(ris)