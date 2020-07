Novel Orang-Orang Oetimu Terpilih Untuk Sandiwara Sastra Kemendikbud RI

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Novel Orang-orang Oetimu karya Felix K. Nesi, terpilih untuk sandiwara sastra yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia (RI).

Tahap pertama dari seri Sandiwara Sastra, 10 karya sastra yang dapat dinikmati masyarakat adalah adaptasi dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari; novel Helen dan Sukanta karya Pidi Baiq; cerita pendek (cerpen) Kemerdekaan karya Putu Wijaya;

Karya lainnya, cerpen Menunggu Herman karya Dee Lestari; cerpen Berita dari Kebayoran karya Promoedya Ananta Toer; novel Lalita karya Ayu Utami; cerpen Seribu Kunang-kunang di Manhattan karya Umar Kayam; cerpen Persekot karya Eka Kurniawan; novel Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana, dan novel orang-orang oetimu karya Felix K. Nesi.

Felix K Nesi, kepada POS-KUPANG.COM saat dihubungi Selasa 7 Juli 2020 mengatakan, semoga ke depan akan lebih banyak lagi yang membaca Penulis novel Orang-Orang Oetimu.

Selain itu, generasi muda yang menulis juga bisa menulis tentang persoalan social dan terlibat bersama khalayak umum.

Dikatakannya, “Saya berharap bisa lebih banyak yang membaca Orang-Orang Oetimu dan mendiskusikannya. Harapannya generasi muda yang menulis, juga menulis tentang persoalan sosial dan terlibat bersama masyarakat.”

Dikutip dari Antaranews.com, Senin 6 Juli 2020, program siniar atau podcast Sandiwara Sastra yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan puluhan aktor maupun artis ternama di Tanah Air.

Sandiwara Sastra

"Sandiwara Sastra adalah langkah kami untuk mendekatkan khazanah sastra kepada publik. Pada masa lalu, sandiwara audio yang disiarkan lewat radio sangat populer," ujar Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, dalam taklimat media di Jakarta, Senin.

Ketika muncul media audio-visual dan kemudian media sosial, bentuk ini mulai memudar popularitasnya. "Tapi belakangan, dalam beberapa tahun terakhir, ada kebangkitan media audio seperti podcast," ujarnya

Sandiwara Sastra merupakan kolaborasi produksi antara Kemendikbud, Yayasan Titimangsa, dan KawanKawan Media. Alih wahana karya sastra ini diproduseri oleh aktor film dan teater Happy Salma dan produser film Yulia Evina Bhara.