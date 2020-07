Menu Lokal Amaris Hotel Kupang, Ayam Geprek Cuma Rp 40 Ribu

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ada yang menarik di bulan Juli 2020. Di masa tatanan normal baru ini, Amaris Hotel Kupang menghadirkan varian menu baru dengan konsep lokal ala Indonesia.

Rere Refthiana selaku Senior Sales Marketing, Selasa (7/7/2020) sore mengungkapkan, menu baru di bulan Juli ini ialah Ayam Geprek yang dibanderol dengan harga Rp 40.000.

"Menu baru ini akan memberikan pengalaman sensasi masakan Indonesia yang terjangkau.

Bagi pecinta pedas, Anda bisa minta level pedas sesuai selera dan disajikan dengan sayur urap, sehingga menambah kenikmatan Anda," ujarnya.

Kata Rere, Ayam Geprek baru dari Express Resto Amaris Hotel Kupang ini menyajikan kenikmatan ayam goreng yang gurih. Menu ini dijamin sehat dan rendah lemak. Tentu saja menu ini dapat dinikmati baik untuk makan siang atau makan malam. Harga tersebut sudah termasuk satu gelas teh manis dan berlaku selama bulan Juli 2020.

Selain menghadirkan varian menu baru, Amaris Hotel Kupang juga menawarkan promo kamar selama bulan Juli hingga Desember 2020. Kini, tamu bisa menikmati bermalam di Amaris Hotel Kupang dengan tarif Rp280.000 per malam. Harga tersebut sudah termasuk sarapan dua orang, welcome drink, free wifi, dan free berenang.

Untuk kolam renang, tamu dapat membayar Rp50.000 per orang dan langsung menikmati kolam renang plus makan dan minum. Kolam renang dibuka dari pukul 10.00 hingga 17.00 Wita. Tak perlu menunggu lama, tamu bisa langsung berkunjung ke Amaris Hotel Kupang di Jalan Bundaran PU No 1 Tuak Daun Merah, Oebobo, Kota Kupang atau membuka laman Amaris Hotel Kupang di www.amarishotel.com. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)