Makan Sepuasnya Cuma Rp 60 Ribu di Aston Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Aston Kupang Hotel and Convention Center kembali memberikan promo Buffet All You Can Eat. Promo yang diberi nama "Maraton: Makan Rame-Rame di Aston" itu dibanderol dengan harga Rp60.000 per orang.

Viona Alamanda selaku Public Relation Officer Aston Hotel and Convention Center, Senin (6/7) malam menjelaskan, promo Maranton ini akan berlangsung hingga September 2020. Pengunjung kini dapat menikmati promo ini di setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WITA.

Promo Maraton dapat dinikmati pengunjung di Leet Sky Dining and Lounge hotel bintang 4 itu. Sembari menikmati hidangan, pengunjung akan disuguhi penampilan live music.

Adapun beberapa menu yang bisa dinikmati pengunjung antara lain Appetizers, Selada bangka, Fruit salad with mayo, Soup, Sweet corn and chicken soup, Main courses, Nasi putih, Ikan asam manis, Ayam masak betutu, Mixed vegatables in oyster sc, Sohun goreng ebi, Desserts Kolak biji salak, Buah iris, Station, dan Mie kangkung. "Kami selalu ubah menunya, biar tamu tidak bosan," tandas Viona.

Selain promo makanan, Aston Hotel and Convention Center juga menyediakan promo menginap. Kini, tamu bisa menginap di kamar tipe Superior dengan tarif Rp350.000 per malam dan kamar tipe Deluxe dengan tarif Rp450.000 per malam.

Paket tersebut sudah termasuk diskon 20 persen di semuan outlet food and beverages (tidak termasuk minuman beralkohol); diskon 10 persen untuk laundry; dan masker sat melakukan check-in. Harga tersebut belum termasuk sarapan.

Tamu dapat melakukan pemesanan hingga 10 Juli 2020 mendatang, dengan periode menginap hingga 25 Desember 2020. Pemesanan berupa prepaid voucher ini dapat dibayar saat melakukan pemesanan baik melalui transfer, kartu debit, atau kartu kredit.

Untuk informasi, tamu dapat menghubungi Aston Hotel and Convention Hotel di nomor 0380-8586333 dan 081139406333 serta melihat langsung di laman kupang.astonhotelsinternational.com. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)