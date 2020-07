Lihat Reaksi Luna Maya saat Nikita Willy Tunjukkan Cincin Lamaran dari Pengusaha Kaya Raya 

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia menyelimuti pesinetron Nikita Willy.

Perempuan cantik ini akhirnya diamar oleh Indra Priawan. Kebahagiaan pemain sinetron itu pun turut mendapatkan tanggapan dari Luna Maya, Rabu (1/7/2020).

Lamaran Indra Priawan itu pertama kali diumumkan Nikita Willy lewat akun Instagramnya.

Di sana Nikita Willy membagikan foto dirinya yang menunjukkan cincin ke kamera.

Senyuman terlihat di bibir dara 26 tahun tersebut.

Selain itu, ia juga membagikan foto Indra Priawan saat memberikan cincin lamaran itu untuknya dengan latar belakang pemandangan lautan.

Di caption foto, Nikita Willy menuliskan kata-kata berbahasa Inggris yang berarti:

Tiga tahun lalu kamu memintaku untuk melakukan perjalanan keliling dunia bersamamu.

Tiga hari yang lalu kamu memintaku menjadi duniamu.

Kedua kali saya katakan YA

Lamaran Indra Priawan pada Nikita Willy itu pun membuat warganet bereaksi.

Lawan main Rezky Adhitya di sinetron itu langsung banjir ucapan selamat termasuk dari Luna Maya.

"Awwww congrats @nikitawillyofficial94 @indpriw so Happy for You guys (Awww... selamat ya Nikita Willy dan Indra Priawan, aku turut bahagia," ujar Luna Maya di kolom komentar Instagram Nikita.

Sebelumnya, jalinan asmara antara Nikita Willy dengan cucu pendiri Bluebird, Indra Priawan sempat berakhir.