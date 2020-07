Jadwal Acara TV Hari Ini Selasa 7 Juli 2020 GTC RCTI NET TV, Ada Ruben Onsu dan Sarwendah TRANS TV

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Ada baiknya menyimak jadwal acara televisi di TransTV, GTV, SCTV, Indosiar, dan ANTV padahari ini Selasa, 7 Juli 2020.

TransTV menayangkan Drama Korea Angels Last Mission: Love yang tayang pukul 09.30 WIB.

Selain itu, ada Rumpi: No Secret (L), Insert Today, CNN Indonesia News Update, Bikin Laper, Diary The Onsu, film The Last Stand dan Precious Cargo.

Sementara program di Indosiar, di antaranya Kisah Nyata Spesial, Shopee 7.7 Pesta Diskon Supermarket, Kisah Nyata Sore, Kisah Nyata Petang, dan Suara Hati Istri.

Selain itu, masih banyak lagi tayangan menarik lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang.

Nah, apa saja program menarik lainnya?

Berikut jadwal acara di stasiun TransTV, SCTV, GTV, Indosiar dan ANTV pada Selasa, 7 Juli 2020:

TransTV

- 05:00 Islam Itu Indah