Hypermart Bundaran PU Buka Promo Weekdays Hingga 9 Juli 2020

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Di Hypermart Bundaran PU kembali memberikan promo di setiap minggunya guna memanjakan pelanggan setia Hypermart. Kali ini, promo yang berlangsung hingga 9 Juli 2020 ini dapat dinikmati dengan harga spesial melalui beberapa cara pembayaran.

Kini, pelanggan Ovo Cash bisa membeli Susu Fresh Milk Diamond seharga Rp 18.500, Minyak Goreng Fortune seharga R p22.590, Kapal Api Special Mix seharga Rp 19.490, dan Sunlight seharga Rp 20.890.

Sementara itu, Promo QRIS berlaku untuk Jungle Juice 1 liter all variants Rp 16.900, ABC Sardines Rp 15.500, Deterjen Daia Rp 21.990, Kipas Angin Berdiri Rp 279.900, dan Wagon Container Rp 94.900.

Selain itu, Hypermart Bundaran juga menyediakan diskon Hypermart Fresh. Beberapa jenis buah dan sayur di area fresh pun diberikan harga promo. Century Pear dapat dibeli dengan Rp 2.590 per 100 gram, Apel Fuji seharga Rp 4.290 per 100 gram, Jeruk Peras seharga Rp 1.690 per 100 gram, Paprika Hijau Rp 4.290 per 100 gram, dan Paprika Merah Rp 5.990 per 100 gram.

Sementara itu, di area meat and fresh juga Ayam Boiler dihargai Rp 45.900 per ekor. Namun, Manager Meat and Fresh Department Manager, Owen, Selasa (7/7/2020) siang menjelaskan, pembelian dua potong Ayam Boiler itu akan mendapatkan promo Kecap Bango dan Royco seharga Rp 10.000.

"Harga normalnya (kecap) kan 23.000. Jadi, kalau beli dua itu bisa beli kecap seharga Rp 10.000 saja," tandasnya.

Promo lainnya, kata Owen, ada Rendang spesial Rp10.790 per 100 gram, Daging Giling Premium Rp11.900 per 100 gram, Ikan Patin Fillet Frozen Rp4.990 per 100 gram, serta paha, dada ayam tanpa kulit dan tulang Rp5.990 per 100 gram. Aneka cookies hampers pun mendapatkan diskon 25 persen, Fresh Milk Brookfarm Ovaltine dan Diamond diskon 25 persen, dan Sumber Selera Bakso diskon 30 persen. Pelanggan pun dapat membeli Baleria Biskuit, Stillwel, Value plus Wafer Choco dengan diskon hingga 50 persen.

Tak hanya berbagai produk makanan dan minuman. Beberapa barang elektronik pun mendapatkan promo dari Hypermart. Televisi Sharp 42 inch dibanderol dengan Rp3.099.000, Refrigerator Sharp Rp2.799.000, dan Kompor Dua Tungku Rinnai dari yang awalnya Rp449.000 kini menjadi Rp399.900. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)