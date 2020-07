Unggahan Engku Emran Jadi Sorotan pasca Perpisahannya dengan Laudya Chyntia Bella

POS-KUPANG.COM - Bercerai dari Laudya Cynthia Bella, Engku Emran tetap beraktivitas seperti biasa.

Melalui Instagram, Engku Emran kerap mengunggah foto yang memperlihatkan berbagai kegiatannya.

Termasuk foto yang belakangan ini menjadi sorotan.

Sebelum bercerai, banyak orang yang menyoroti betapa kompaknya keluarga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran.

Terlebih Laudya Cynthia Bella dan anak sambungnya, Aleesya suka menyemangati Engku Emran jika dirinya mengikuti turnamen sepeda.

Kini sepertinya Engku Emran rindu dengan salah satu pendukungnya tersebut.

Ia kemudian banyak mengunggah foto Aleesya di IG Story miliknya.

Diketahui sebelumnya Aleesya sedang tinggal bersama ibu kandungnya, Erra Fazira, saat berita perceraian ayah dan ibu sambungnya terkuak di media.

Semalam, Engku Emran mengunggah berbagai pose Aleesya.

Ia menambahkan lirik lagu Fix You yang dipopulerkan oleh Coldplay.

Instagram.com/narmeukgne/Unggahan Engku Emran

Engku Emran juga mengunggah beberapa foto Aleesya dan orang-orang terdekatnya dan menambahkan tulisan 'never made it to gram' atau 'tak pernah diunggah di gram (Instagram)'.

Terakhir, ia mengunggah fotonya dan Aleesya yang nampak memakai baju serupa.

