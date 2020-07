JADWAL Liga Inggris Pekan 34, Rabu 8 Juli 2020: Crystal Palace vs Chelsea, Arsenal vs Leicester City

Ini Jadwal Liga Inggris Pekan 34, Rabu Rabu 8 Juli 2020: Crystal Palace vs Chelsea, Arsenal vs Leicester City

POS-KUPANG.COM - Saksikan pertandingan Liga Inggris pekan ke-34 yang akan dimulai Rabu (8/7/2020) dini hari WIB.

Liga Premier Inggris di Indonesia bisa disaksikan secara langsung melalui tayangan Live Streaming TV Online Mola TV.

Live Streaming Liga Inggris di Mola TV akan dibuka laga Crystal Palace vs Chelsea akan membuka pertandingan pekan ke-34, Rabu, 8 Juli 2020.

Duel Crystal Palace vs Chelsea bakal dihelat di markas kebanggaan Crystal Palace pukul 00.00 WIB.

Dua jam setelahnya, big match bakal tersaji antara Arsenal vs Leicester di Emirates Stadium.

Arsenal wajib menang demi membuka asa untuk finish di zona Liga Champions.

Kemudian, tiga pertandingan bakal dihelat bersamaan pada Kamis (9/7/2020) pukul 00.00 WIB.

Ketiga laga Liga Inggris tersebut adalah Manchester City vs Newcastle, Sheffield vs Wolves dan West Ham vs Burnley.

Dua jam setelahnya, sang juara Liga Inggris musim ini, Liverpool akan bertandang ke markas Brigton.