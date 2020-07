Jokowi Buka Konferensi Virtual Forum Rektor: Kuliah Daring Jadi "New Normal" Bahkan "Next Normal"

Presiden Jokowi Buka Konferensi Virtual Forum Rektor: Kuliah Daring Sudah Jadi "New Normal", Bahkan "Next Normal"

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyebut pandemi virus corona atau Covid-19 membuat sivitas akademika melakukan cara-cara baru dalam menuntut ilmu.

Jokowi mencontohkan metode kuliah dalam jaringan (daring) yang kini telah berkembang menjadi sesuatu yang normal.

"Kuliah daring yang selama ini sangat lamban dijalankan, sekarang sangat sangat berkembang. Kuliah daring telah menjadi new normal dan bahkan menjadi next normal," kata Jokowi saat membuka konferensi virtual Forum Rektor Indonesia yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (4/7/2020).

"Dan saya yakin akan tumbuh normalitas-normalitas baru yang lebih inovatif dan lebih produktif," sambungnya.

Jokowi menegaskan, memang sudah menjadi tugas perguruan tinggi untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman.

Untuk itu, ia meminta perguruan tinggi tidak disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif.

"Kita harus berubah, kita harus mengembangkan cara-cara baru, mengembangkan strategi baru yang smart shortcut, yang out of the box," kata Jokowi.

Dengan terus berinovasi, Jokowi meyakini setiap perguruan tinggi bisa mencetak generasi-generasi unggul.

Hal itu akan semakin mempermudah Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.