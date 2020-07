Liga Inggris malam ini, Liverpool vs Manchester City

Jadwal Liga Inggris Malam Ini Jumat 3 Juli 2020, Sheffield Vs Tottenham, Man City Vs Liverpool,

POS-KUPANG.COM – Anda penggila bola, jangan lupa saksikan jadwal Liga Inggris Malam Ini, Jumat 3 Juli 2020.

So, ikuti terus POS-KUPANG.COM untuk mengetahui Jadwal Liga Inggris setiap hari.

Diketahui, Liga Inggris musim 2019/2020 kini sudah memasuki pekan ke-32 dari total 38 pertandingan.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-32 itu sudah bergulir sejak Sabtu (27/6/2020).

Liga Inggris pekan ini akan menyajikan beberapa pertandingan menarik, seperti laga Brighton vs Manchester United, Arsenal vs Norwich City, Manchester City vs Liverpool.

Tak hanya itu, pekan ke-32 akan menghadirkan laga big match Manchester City vs Liverpool pada Jumat (3/7/2020).

Jadwal lengkap Liga Inggris pekan ke-32 bisa dilihat di akhir berita.

Memasuki pekan ke-32 Liga Inggris musim 2019/2020, Liverpool masih memimpin klasemen sementara dan sudah mengunci gelar juara Liga Inggris.

Hal itu didapat Liverpool setelah Chelsea berhasil menumbangkan Manchester City dengan skor 2-1 pada Jumat (26/6/2020) dini hari.