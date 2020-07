Pesawat Garuda Keluar Landasan Saat Lepas Landas dari Makassar, Begini Kronologinya

POS KUPANG, COM, MAKASAR - Pesawat Garuda Indonesia GA613 rute Makassar-Jakarta keluar landasan saat hendak lepas landas (take off) di Bandara Sultan Hasanuddin, Rabu (1/7).

Akibatnya runway 21 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ditutup hingga pukul 24.00 Wita berdasarkan NOTAM A1460/20.

Pihak Bandara Sultan Hasanuddin mengaku, inisiden ini tidak berdampak pada operasional beberapa penerbangan selanjutnya, karena proses lepas landas dan mendarat dapat dialihkan ke runway 13-31.

Penerbangan berikutnya pun tidak mengalami keterlambatan. Sebagai informasi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar memiliki 2 runway.

Adapun pesawat GA613 rute Makassar (UPG)-Jakarta (CGK) yang mengalami insiden bertipe Airbus 330-300 dengan nomor registrasi PK-GHD, tidak mengalami kerusakan berarti.

Pesawat ini membawa 14 penumpang dan 12 kru pesawat. Seluruh penumpang dan kru pesawat tersebut sudah dievakuasi ke terminal.

Hingga pukul 21.00 Wita, pesawat masih berada di runway 21 dan tengah diupayakan untuk dipindahkan oleh mobil pendorong (towing car).

"Berkat kesigapan personel AMC dan ARFF Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, insiden ini segera dapat ditangani, dan penumpang langsung dievakuasi," ujar, Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero), Handy Heryudhitiawan.

Insiden ini tidak berdampak terhadap operasional penerbangan selanjutnya, karena Bandara Sultan Hasanuddin memiliki dua runway. Saat ini pihaknya masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab insiden ini.

Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar tengah berkoordinasi dengan stakeholder terkait, terutama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk memastikan tindak lanjut penanganan insiden pesawat tersebut.