Peserta KB Antusias Ikut Kegiatan Sejuta Akseptor di Radabata Ngada

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Sedikitnya 21 peserta keluarga berencana ( KB) tampak antusias saat kegiatan pemasangan akseptor di Puskesmas Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Senin (29/6/2020).

Kegiatan itu dilaksanakan oleh Puskesmas Radabata bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) dalam rangka memperingati hari keluarga nasional Tahun 2020.

Kegiatan memperingati hari keluarga berencana tersebut dilakukan dalama bentuk kegiata pemasangan KB secara massal (Sejuta Akseptor) bertempat di UPTD Puskesmas Radabata bagi para wanita usia subur.

Hadir pada kegiatan ini yakni dari dinas pengendalian penduduk Erlin Idju dan Riani Bate serta Hubertus Bito dari Kodim 1625/Ngada yang diwakili oleh pos kesehatan Kaposkes Serka Burhan serta Kepala Puskemas Radabata Gusti Ceme yang didampingi langsung oleh Bidan Koordinator Tina Osa.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperingati hari keluarga nasional yang jatuh pada hari ini 29 Juni 2020 dan kegiatan ini berlangsung secara aman lancar dan dihadiri oleh peserta akseptor KB sebanyak 21 orang dari desa Were, desa Were 1, desa Were 4, desa ratogesa dan desa Radabata.

Pada kesempatan tersebut Erlin Idju staf dari Dinas Pengendalian Penduduk Ngada memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah hadir untuk melaksanakan program tersebut.

Ia mengatakan hal ini dilaksanakan untuk menekan pertumbuhan penduduk dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya KB untuk pasangan usia subur dalam mengatur kelahiran.

Dalam kegiatan ini ada beberapa progran KB yang dilakukan yakni suntik, implant dan Pil.

Sementara itu Kaposkes kodim 1625/ Ngada Serka Burhan turun langsung untuk melihat program nasional yang dijalankan.

Ia m juga ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dimaksud dengan melakukan tensi dan penyuluhan bagi semua akseptor KB yang hadir.

Ia mengaku sangat senang dengan semangat para akseptor yang hadir untuk dilakukan pemasangan KB dan memberikan apresiasi kepada pihak dinas terkait dan Puskesmas yang sudah melaksanakan kegiatan ini.

Ia berharap agar kegiatan-kegiatan berikut yang melibatkan masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan Dandim agar bisa bersinergis dalam melakukan program kesehatan.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Radabata, Gusti Ceme menyebutkan hasil pemasangan KB berjumlah 21 orang dengan rinciannya yaitu akseptor KB suntik 2 orang, akseptor pil 1 orang dan akseptor KB implant 18 orang.

Pria yang akrab disapa Guce ini meminta agar peserta kepada peserta KB agar selalu berkoodinasi dan berkonsultasi dengan tenaga medis terkait hal tersebut.

Guce juga mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikan terima kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan 'sejuta akseptor' di wilayah UPTD Puskesmas Radabata. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)