KABAR GEMBIRA Obat Covid-19 Ditetapkan, Harga Remdesivir Rp 44 Juta, 6 Botol Kecil per Pasien 5 Hari

Kabar Gembira, Obat Covid-19 Sudah Tersedia, Harga Remdesivir Rp 44 Juta, per Pasien 6 Botol Kecil Selama 5 Hari

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira bagi kita semua, terutama para pasien Covid-19. Obat untuk mengobati penyakit virus corona ini sudah tersedia.

Ya, harga obat Remdesivir, obat yang digunakan untuk menyembuhkan Covid-19 telah ditetapkan.

Dilansir Gilead.com, Gilead Sciences, Produsen Obat Remdesivir telah merilis pernyataan resmi mengenai harga Remdesivir pada Senin (29/6/2020).

Gilead menentukan harga 390 dolar AS atau setara Rp 5,5 juta per botol untuk pemerintah AS.

"Kami telah memutuskan memberi harga Remdesivir untuk pemerintah negara maju sebesar 390 dollar per botol."

"Berdasarkan pola pengobatan saat ini, sebagian besar pasien diharapkan menerima pengobatan selama 5 hari menggunakan 6 botol remdesivir, yang setara dengan 2.340 dollar per pasien."

Jadi, tiap pasien memerlukan 2.340 dollar AS atau setara Rp 33 juta.

Sementara harga normal untuk perusahaan asuransi swasta di AS adalah 520 dolar AS atau setara Rp 7,3 juta.

Dibutuhkan dana sekitar 3.120 dolar AS atau setara Rp 44 juta per pasien untuk melakukan pengobatan selama 5 hari dengan 6 botol kecil remdesivir.