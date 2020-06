Cinta Laura: Belum Beruntung

POS-KUPANG.COM - Aktris sekaligus penyanyi Cinta Laura mengungkapkan beberapa judul film yang pernah ia casting. Rupanya, Cinta Laura sempat mengikuti casting film Stars Wars sebagai pemeran utamanya. Namun, keberuntungan belum memihak kepadanya.

"Iya, Stars Wars buat pemeran utamanya. Aku ingat 2013 aku casting buat pemeran utama Stars Wars," ucap Cinta Laura dalam tayangan YouTube TRANS7 OFFICIAL dikutip Kamis (25/6/2020).

Perempuan berdarah Jerman ini juga mengaku sempat mengikuti casting film Fantastic Beast 2 untuk peran Nagini.

"Terus Beautiful Creatures, Scream Queens juga, banyak sih, Paper Planes, The Get Down, sempat juga aku hampir dapat peran di series Unfortunate Events Netflix juga tapi akhirnya ada cewek lain yang dapatin, but it's ok," ungkap Cinta Laura.

Meski semua judul film tersebut tidak tercapai, Cinta Laura tidak ingin menganggapnya sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebuah proses.

"I mean, it's all about process, right? Kita jangan mau pikir gara-gara kita sudah besar di suatu negara kita sudah segalanya, kita enggak boleh pikir kayak gitu," ujar Cinta Laura.

Perempuan kelahiran Agustus 1993 itu juga percaya bahwa rencana Tuhan akan lebih baik daripada rencana yang sudah dimilikinya.

"Tapi aku rasa Tuhan juga sudah kasih banyak kebaikan untuk aku. Karena beberapa bulan yang lalu aku menang Best Actress di Official Latino Film and Arts Festival," ungkap Cinta Laura.

"Jadi itu film festival orang-orang Amerika Latin yang diadain di California, dan aku satu-satunya orang yang bukan orang Amerika Latin. Aku sudah ngerasa bersyukur sama Tuhan, Tuhan tunjukin ini emang beneran passion kamu, dan kamu bisa," tambah Cinta Laura. (kompas.com)