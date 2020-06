Virtual Talkshow BNN, Lino Do R Pereira Ajak Warga Bangun Kebersamaan Berantas Narkoba di NTT

Virtual Talkshow BNN, Lino Do R Pereira Ajak 50 warga Berantas Narkoba di NTT

POSKUPANG.COM, KUPANG - Virtual Talkshow BNN, Lino Do R Pereira Ajak Warga Bangun Kebersamaan Secara Global Berantas Narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami BNN Kota Kupang hari ini adalah HANI sejalan dengan itu kita memasuki new normal dimana kita berhrap dengan new normal anak anak kta generasi muda akan lebih giat belajar dengan tetap di rumah tapi tidak mengkonsumsi narkoba," kata Lino Do R Pereira, Jumat (26/6/2020) .

Upaya memberantas narkoba, demikian Lino Do Pereira, pihaknya melakukan sosialisasi ke semua ini, masyarakat, LSM dan semua pihak.

Lino mengatakan, pemakai narkoba akan direhabilitasi sedangkan pengedar akan diproses hukum.

"Jika mereka diamankan maka mereka wajib direhabilitasi sesuai UU kita. Jika tes urine ternyata positif, ada narkotika maka wajib diproses hukum sesuai pasal 54," kata Lino Do R Pereira.

Menurut Lino Do R Pereira jika masih ada masyarakat yang mengedarkan narkoba dan mengkonsumsi maka haruis diberantasdan ditindak seusai hukum yang berlau dan diajukan ke pengadilan.

Lino Do R Pereira menjelaskan, angka prevalensi penyalahguna mencapai angka 0.99% atau berjumlah 36.022 penyalahguna pada kelompok usia 10-59 tahun.

Moderator virtual Talkshow, Ferry Djahang mengatakan, kepedulian akan pemberantasan narkoba karena penyebaran narkoba dianggap sepele atau hanya menjadi pekerja dari BNN saja tapi harus melibatkan semua pihak untk sama sama membangun atau bersinergi memberantas hal ini.

"Tanpa kerjamsa maka emberantan naroba tidak bisa berjalan dengan baik," kata Moderator Fery Djahang.

Peringatan HANI yakni membangun kebersamaan secara global untuk memberantas Narkoba.

Virtual talkshow dalam rangka HANI 2020 diselenggarakan BNN Kota Kupang dengan Harian Pos Kupang, Jumat (26/6/2020) pukul 13.00 hingga pukul 15.00 Wita.

Virtual Talk Show HANI mengangkat tema Hidup 100 persen di Era New Normal, sadar, sehat, produtif dan bahagia tanpa narkoba #stopnarkoba.

Virtual talksow BNN dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2020 menghadirkan pembicara Kepala BNN Provinsi NTT, Brigjen Pol Teguh Imam Wahyudi, SH, MM, Kepala BNN KOta Kupang, Lino Do R Pereira, SH dan dokter DAP Shinta Sp.KJ, MARS.

50 Peserta Virtual talksow BNN dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2020 itu berasal dari kalangan pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa dan wartawan. (poskupang.com, novemy leo)