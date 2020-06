Tulis Pesan Haru untuk Mendiang Asharaf Sinclair di Hari Ayah, BCL: Kamu Akan Selalu Jadi Pahlawan!

Kesedihan itu tanpak dari pesan haru yang ditulis BCL dan diunggah ke akun media sosialnya, Minggu (21/6/2020).

Pesan haru untuk sang suami, Ashraf Sinclair itu ditulis BCL tepat di Hari Ayah.

"Happy Father's Day Kamu," tulis BCL dalam unggahannya.

Tampak Noah dan sang ayah yang tengah sibuk menyalurkan hobi mereka yaitu melukis.

• Perlakuan Manis Noah Sinclair ke Bunga Citra Lestari Diungkap Ibu BCL, Putra Ashraf Sinclair Dipuji

Kolase instagram.com/@bclsinclair BCL ikut peringati hari ayah

Momen yang diambil beberapa tahun lalu itu menunjukkan keduanya asyik memamerkan tangan yang penuh cat warna.BCL juga menuliskan pesan yang mengharukan pada mendiang suami tercintanya itu.

"You will forever be Noah's hero," tambahnya.

Seperti diketahui, semasa hidupnya Ashraf merupakan sosok ayah yang baik bagi Noah.

• 100 Hari Kematian Ashraf Sinclair, Mertua BCL Tulis Curhatan Pilu, Foto Ayah Noah Jadi Sorotan

Dirinya juga kerap membanggakan dirinya yang mendapat gelar "Best Dad" dari putra tercintanya itu.

Dilansir dari IGTV Daniel Mananta, dirinya mengatakan bahwa Ashraf rela meninggalkan pekerjaan di perusahaan bergengsi demi keluarga.