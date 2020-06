Alasan Ahmad Dhani Tak Menyesal Ceraikan Maia Estianty dan Pilih Menikah dengan Mulan Jameela

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani buka suara soal perceraian dengan Maia Estianty dan keputusannya menikahi rekan duet Maia, Mulan Jameela.

Lewat vlog Daniel Mananta Network berjudul "Ahmad Dhani: Agama, Politik & Peradaban-Daniel Tetangga Kamu", Ahmad Dhani bicara tentang keputusan yang diambilnya ketika belum mencapai usia 40 tahun tersebut.

"Waktu itu usiaku belum 40, jadi belum punya pintu wisdom, jadi ya aku tidak menyesali," kata Ahmad Dhani, dikutip Senin (22/6/2020).

Menurut Ahmad Dhani, perceraian itu membawanya pada pernikahan baru bersama Mulan Jameela, dan bahkan tanpa pernah direncanakan, bisa memiliki anak lagi, di usia seperti sekarang.

"Karena dengan perceraian itu aku sekarang punya istri baru, dan punya dua anak yang menjadi light of my life," ujar Dhani.

Keputusannya untuk bercerai dari ibu ketiga anaknya, bagi Dhani bukan sesuatu yang akan dia sesali.

Hanya saja, menurut Dhani, mungkin akan berbeda ceritanya jika itu terjadi di usianya sekarang.

"Aku enggak pernah menyesali (bercerai). Tapi seandainya waktu itu aku usia 40, mungkin enggak seperti ini. Jadi ya memang it was mean to be saja," ucap Ahmad Dhani.

Adapun, Ahmad Dhani dan Maia Estianty bercerai pada 23 September 2008.

Dari pernikahan itu, Maia Estianty dan Ahmad Dhani dikaruniai tiga orang anak, yakni Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani.

Setelah bercerai dengan Maia, Ahmad Dhani menikah dengan Mulan Jameela dan dikaruniai dua orang anak.

Sementara itu, Maia Estianty menikah dengan Irwan Mussry pada 29 Oktober 2018 di Jepang.

