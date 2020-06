KPU Sosialisasi Peraturan KPU No. 5 ke Parpol, Sophia: Saya tak Pangkas Tahapan Pilkada Sumba Barat

Laporan Wartawan Pos Kupang, Com, Petrus Piter

POS KUPANG, COM, WAIKABUBAK - Bupati Sumba Barat, Drs. Agustinus Niga Dapawole, menghadiri sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No: 5/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU No. 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020.

Sosialisasi yang dibuka Ketua KPU Sumba Barat, Sophia Marlinda Djami, S.Hut, ini digelar di Aula Kantor KPU Sumba Barat, Jumat (19/6). Sophia mengatakan, pemilihan Bupati- Wakil Bupati Sumba Barat tetap berjalan sesuai tahapan yang direncanakan sebelumnya.

"Tak ada pemangkasan terhadap tahapan-tahapan, tinggal menjalankan yang tertunda," ujar Sophia.

Dalam rilis yang dikirim Humas dan Protokol Sumba Barat, Sabtu (20/6), Sophia juga menyampaikan bahwa ada beberapa perubahan anggaran terkait persiapan pelaksanaan pilkada yang mengikuti protokol Covid-19.

"Demokrasi tetap berjalan dan masyarakat tetap aman dari Covid-19 dengan menaati protokol Covid-19," tandas Sophia.

Bupati Niga Dapawole dalam kesempatan itu mengatakan, Pemkab Sumba Barat pada dasarnya mendukung penuh terhadap pelaksanaan pilkada setempat.

Bupati Niga memberi masukan agar KPU juga mengundang camat, lurah dan kepala desa mengikuti sosialisasi lanjutan.

"Diharapkan kerja sama antara pemerintah dan KPU dalam mensinkronisasikan data wajib pilih dilakukan dengan teliti agar setiap penduduk yang merupakan wajib pilih dapat terdata sehingga di kemudian tidak disebut ada kepentingan politik, " tegas Bupati Niga.

Sosialisasi ini juga dihadiri Forkopimda Sumba Barat dan para ketua partai politik. *