Ini Hasil Liga Spanyol Tadi Malam - Atletico Madrid Menang Atas Valladolid, Raih 3 Poin Penuh

POS-KUPANG.COM - Atletico Madrid berhasil meraih poin penuh ketika menjamu Real Valladolid di pekan ke-30 Liga Spanyol 2019-2020.

Atletico Madrid menang dengan skor 1-0 dalam duel yang berlangsung Sabtu (20/6/2020) atau Minggu dini hari WIB.

Kemenangan mereka terjadi berkat gol tunggal Vitolo pada menit ke-82.

Meski berhasil meraih tiga poin di akhir pertandingan, Atletico Madrid harus berjuang keras untuk mendapatkannya.

Pasalnya, Atletico Madrid sempat tertatih-tatih untuk menembus pertahanan Valladolid, khususnya di babak pertama.

Atletico Madrid berhasil mengalahkan Real Valladolid dengan skor tipis 1-0 di pekan ke-30 Liga Spanyol. (TWITTER.COM/ATLETI)

Seperti dikutip BolaSport.com dari Opta, di sepanjang 45 menit pertama Atletico gagal menyarangkan satu pun tembakan tepat sasaran.

6 - @atletienglish have attempted six total shots at half-time, none of them on target. It has been their competitive match at Wanda with more shots in the first half with none on target (alongside vs Betis in October 2018 and vs Sevilla in September 2017). Drought. pic.twitter.com/i0fr48V3go

— OptaJose (@OptaJose) June 20, 2020

Walau telah mencoba sebanyak enam kali, tidak ada satu pun yang benar-benar mengancam gawang Valladolid yang dikawal oleh Caro.