Syahrini Belum Hamil, Reino Barack Beberkan Alasannya, Singgung Perjanjian dan Masa Pacaran

POS-KUPANG.COM - Syahrini dan Reino Barack sudah lebih dari setahun menikah. Namun hingga kini Syahrini tak kunjung hamil.

Reino Barack sang suami pasang badan dan membeberkan alasannya.

Reino Barack mengatakan, masa pacaran yang singkat serta perjanjian sebelum menikah yang membuat mereka menunda memiliki momongan.

Menurut Reino Barack, sejak awal pernikahan mereka telah mengikat janji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dahulu.

Sebab, kata Reino, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak, semua akan berubah total.

"Karena saya inget sekali dengar apabila sudah punya anak itu sudah beda, it's different," kata Reino dalam siaran langsung di Instagram @medcomid, pada Jumat (19/6/2020).

Lebih dari itu, Reino mengatakan, usia pacarannya dengan Syahrini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah.

"Jadi menurut saya kami shake hand, sama-sama, 'ok ya mungkin kita let's enjoy our moment together, baru nanti kita akan membangun family'," kata Reino menirukan perkataan kepada Syahrini.

Syahrini dan Reino Barack menikah pada 27 Februari 2019.

Bukan di Indonesia, pernikahannya itu digelar di Masjid Camii, Tokyo, Jepang.

Para tamu undangan yang hadir pada pernikahan mereka di antaranya, pengusaha Rachmat Gobel, Duta Besar Indonesia untuk Jepang Arifin Tasrif, dan Quraish Shihab.(*)

Editor: Willem Jonata