PUJI TUHAN, Ditemukan Obat Virus Corona, WHO Minta Amerika Produksi Jutaan Remdesivir, SIMAK Info

POS KUPANG.COM-- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendukung langkah pemerintah Amerika Serikat untuk mengembangkan obat Remdesivir.

Remdesivir diyakini bisa menjadi obat virus corona (Coronavirus) atau Covid-19.

Uji coba klinis terhadap Remdesivir menunjukkan bahwa obat ini tampaknya efektif dalam mengurangi waktu pemulihan untuk pasien Covid-19, kata seorang pejabat WHO.

CNBC memberitakan, WHO akan berbicara dengan pemerintah Amerika dan Ilmuwan Gilead Sciences Inc tentang bagaimana obat antivirus Remdesivir dapat dibuat tersedia secara lebih luas untuk mengobati Covid.

Gilead Sciences Inc adalah produsen obat-obatan, termasuk di antaranya Remdesivir, di Amerika Serikat.

WHO menyambut data terbaru dari uji klinis yang dijalankan pemerintah AS yang menunjukkan obat itu tampaknya efektif dalam mengurangi waktu pemulihan bagi pasien Covid-19,

Dr Mike Ryan, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan Kesehatan WHO, mengatakan di kantor pusat Jenewa, hari ini bahwa WHO menyambut data terbaru dari uji klinis yang dijalankan pemerintah AS terhadap Remdesivir.

"Ada sinyal harapan di sana untuk potensi penggunaan obat," katanya.

BPOM Amerika Setujui Remdesivir

Food and Drug Administration (FDA) AS (semacam BPOM di Indonesia) pada hari Jumat kemarin memberikan izin penggunaan Remdesivir untuk obat Virus Corona atau obat pasien Covid-19.