POS-KUPANG.COM - Kritik Habis Jokowi Soal Covid-19, Rizal Ramli Beberkan Kesalahan Fatal Pemerintah, Apa Saja?

Ekonom senior Rizal Ramli menilai Pemerintah Indonesia terlalu tanggung dalam menyikapi penyebaran Covid-19.

Salah satunya, karena tak melakukan lockdown.

"Kita serba tanggung, kita enggak mau lockdown."

"Mungkin karena enggak ada uang buat kasih makan orang," ujarnya, ketika berbincang di Let's talk with Sara dengan tema 'Matematika Rizal Ramli: Melawan Kebangkrutan Indonesia', Kamis (18/6/2020).

Rizal Ramli juga berpandangan akibat tak memiliki uang tersebut, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Menurutnya, kota-kota besar di Indonesia dalam waktu dekat akan kehabisan dana untuk menghadapi PSBB, termasuk DKI Jakarta.

"Untuk DKI, lumayan karena DKI the richest province."

"Tapi sebulan lagi DKI juga enggak punya uang, Jawa Barat enggak punya, lain-lain (juga) enggak punya," tuturnya.

Rizal Ramli mengatakan, semua ini akan merujuk kepada teori Charles Darwin, yaitu the survival of the fittest.