Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Hari ini Jumat 19 Juni 2020, Bioskop Trans TV, Si Doel Spesial RCTI, GTV SCTV NET TV

Jadwal Acara TV Jumat 19 Juni 2020: Trans TV Trans 7 GTV NET TV RCTI SCTV ANTV, Ada FTV dan Inferno

zoom-inlihat foto Jadwal Acara TV Hari ini Jumat 19 Juni 2020, Bioskop Trans TV, Si Doel Spesial RCTI, GTV SCTV NET TV
trans tv
bioskop trans tv 

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV hari ini Jumat 19 Juni 2020 lengkap, SCTV ANTV RCTI, Trans TV, NET, Trans 7, MNC, Indosiar: Drakor & Film India dan film box office.

Menjelang akhir pekan banyak film bagus yang akan tayang di televisi. 

Mulai dari drama Korea / drakor, Film India, hingga film-film Hollywood. 

Acara TV di televisi yang tayang hari ini seperti FTV, The Forbidden Kingdom, Confession of Murder dan Inferno.

Agar tidak makin penasaran, langsung saja simak jadwal acara TV hari ini dan jadwal film hari ini selengkapnya.

- Jadwal Acara Trans TV

Jam Tayang Program

01:30 Program Dini Hari
02:00 CNN Connected
03:00 Program Dini Hari
05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi (L)
07:30 CNN Indonesia
08:30 Bajaj Bajuri
09:30 Revolutionary Love

11:00 Safana
11:30 Insert
12:30 Brownis (Obrolan Manis)
14:00 Rumpi: No Secret (L)

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Jadwal Acara TV
Bioskop Trans TV
Si Doel Anak Sekolahan
RCTI
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Editor: Eflin Rote
Sumber: Surya Malang
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