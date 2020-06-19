Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Hari ini Jumat 19 Juni 2020, Bioskop Trans TV, Si Doel Spesial RCTI, GTV SCTV NET TV
Jadwal Acara TV Jumat 19 Juni 2020: Trans TV Trans 7 GTV NET TV RCTI SCTV ANTV, Ada FTV dan Inferno
POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV hari ini Jumat 19 Juni 2020 lengkap, SCTV ANTV RCTI, Trans TV, NET, Trans 7, MNC, Indosiar: Drakor & Film India dan film box office.
Menjelang akhir pekan banyak film bagus yang akan tayang di televisi.
Mulai dari drama Korea / drakor, Film India, hingga film-film Hollywood.
Acara TV di televisi yang tayang hari ini seperti FTV, The Forbidden Kingdom, Confession of Murder dan Inferno.
Agar tidak makin penasaran, langsung saja simak jadwal acara TV hari ini dan jadwal film hari ini selengkapnya.
- Jadwal Acara Trans TV
Jam Tayang Program
01:30 Program Dini Hari
02:00 CNN Connected
03:00 Program Dini Hari
05:00 Islam Itu Indah
06:30 Insert Pagi (L)
07:30 CNN Indonesia
08:30 Bajaj Bajuri
09:30 Revolutionary Love
11:00 Safana
11:30 Insert
12:30 Brownis (Obrolan Manis)
14:00 Rumpi: No Secret (L)
jadwal tv hari ini
Jadwal Acara TV
Bioskop Trans TV
Si Doel Anak Sekolahan
RCTI
GTV
SCTV
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