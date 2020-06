Pilkada Serentak 2020 KPU Ngada Tambah TPS

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Komisi Pemilihan Umum ( KPU) melanjutkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pilkada Ngada. Pilkada serentak akan dilaksanakan Rabu, 9 Desember 2020.

Ketua KPU Ngada Stanislaus Neke, mengatakan pihaknya melaksanakan tahapan lanjutan berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI 2020 tentang penetapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan tahun 2020.

Pelaksanaan tahapan lanjutan terkait Pilkada 2020 dimulai sejak 15 Juni 2020.

Pihak KPU Ngada telah melaksanakan pelantikan dan bimtek bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) empat Kecamatan yang belum dilakukan.

KPU Ngada juga akan malaksanakan kegiatan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan dan akan melakukan pembentukan dan masa kerja petugas pemutahiran data pemilih serta pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih.

Ia mengatakan sebelum new normal KPU Ngada sudah menetapkan jumlah TPS ada 300 dengan maksimal jumlah pemilih setiap TPS itu berjumlah maksimal 800 orang.

Karena pandemi dan melanjutkan tahapan Pilkada maka ada penambahan jumlah TPS. Jumlah TPS bertambah 57 dan totalnya menjadi 375 TPS.

"Sebelum new normal itu jumlah TPS ada 300 dengan maksimal pemilih per TPS itu ada 800 pemilih. Nah, setelah new normal ini TPS bertambah yaitu 75 TPS dengan total 375 TPS itu akibat pandemi Covid-19 ini. Nah karena ada penambahan TPS maka jumlah pemilih per TPS yaitu maksimal 500 pemilih," ujar Stanislaus Neke kepada POS-KUPANG.COM di kantor KPU Ngada Kota Bajawa, Kamis (18/6/2020).

Ia menerangkan terkait dengan tahapan lainya pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder demi proses kelancaran segala bentuk tahapan, program dan tahapan Pilkada Ngada 2020.

Ia menyampaikan konsekuensi dari penambahan TPS yang jelas harus ada dana untuk membiayai itu semua dan KPU Ngada telah mengatisipasi dengan dana yang ada untuk tanggulangi sejumlah TPS tambahan.

"Yang jelas dana dialokasikan lagi kesana. Tapi kita ada pengehamatan anggaran dari dana 22 miliar lebih itu. Itu talangi pakai dana itu. Tidak ada penambahan dana dari APBD. Kita tidak adendum lagi NPHD yang sudah dietapkan itu, itu sudah final. Bersyukur dana tersebut sudah pas," ujarnya.

Ia mengaku pihaknya juga mengajukan ke KPU pusat terkait anggaran biaya protokol Covid-19 adalah Rp. 2.486.985.000 rupiah.

"Kami ajukan 2 miliar lebih ajukan dana dari APBN melalui KPU RI dan sampai saat ini belum dikucurkan," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)