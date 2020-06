Jadwal Acara TV Lengkap Hari ini Rabu 17 Juni 2020, Trans TV, Trans 7, GTV, Net TV, TVRI, RCTI, SCTV

POS-KUPANG.COM - Simak jadwal acara TV dan jadwal film hari ini Rabu 17 Juni 2020.

Jadwal acara TV RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, GTV, Indosiar, ANTV, TVRI, dan Net TV ada dalam artikel berikut.

Sejumlah stasiun TV siap menemani hari Rabu Anda di rumah, mulai pagi hingga malam hari.

Di Trans TV misalnya, ada Bioskop Spesial Trans TV, film Terminator Salvation.

Terminator Salvation hadir menggantikan drama Korea VIP yang tidak tayang malam ini.

Selain itu, Trans TV juga menghadirkan film The Expendables 3 dan film Bullet To The Head pada malam hari.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, GTV, Indosiar, ANTV, TVRI dan Net TV.

Berikut jadwal acara TV hari ini Rabu (17/6/2020) dirangkum dari mncvision.id:

Jadwal RCTI

01:15 Film Tengah Malam

02:00 Film Tengah Malam

02:30 Film Tengah Malam

03:30 Kultum

03:45 Film Tengah Malam

04:00 Seputar iNews Pagi

05:30 Sergap

06:15 Go Spot