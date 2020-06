Ahok Punya Peluang Berlaga di Pilpres 2024, Juga Sandiaga Uno, Anies Baswedan dan Puan Maharani

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau BTP alias Ahok, masih punya peluang untuk berlaga pada Pemilihan Presiden, Pilpres 2024.

Itu diungkapkan Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, beberapa waktu lalu.

Dia menyebut Ahok sebagai sosok misterius, Mr X dan menjadi sosok yang memberi efek kejut pada Pilpres 2024 nanti," kata Rully Akbar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Saat ini, lanjut Rully, nama Ahok belum masuk dalam bursa calon presiden. Sebab statusnya tidak memegang jabatan pemerintahan maupun jabatan dalam partai politik tertentu.

• Rumah Telah Dirobohkan Selama Tiga Minggu, Samuel Tidur di Sofa, Afliana Buat Tenda Darurat

• Kerugian Kasus Korupsi Pengadaan Bawang Malaka Diduga Rekayasa,Kuasa Hukum Sebut Ada Kriminalisasi

• Jika Banyak Pelaku Perjalanan Reaktif, Bupati Sunur Bakal Tutup Akses ke Lembata Lagi

"Kita belum tahu gebrakan Ahok ke depan seperti apa," ujar Rully.

Menurut Rully, Ahok juga bisa mengubah citranya sebagai eks narapidana bila menunjukkan prestasi dalam jabatan yang kini sedang disandangnya.

"Ketika misalnya nanti Ahok sudah mulai aktif di jabatan publik, maka dari situlah Pak Ahok bisa menunjukkan prestasi supaya ada efek bagi pemilih untuk memilihnya sebagai the next president," kata Rully.

Lembaga survei LSI Denny JA menilai bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau BTP alias Ahok masih punya peluang untuk berlaga pada Pemilihan Presiden 2024.

"Kita sudah mencoba move on untuk the next president di 2024 nanti," kata Rully Akbar.