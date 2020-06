Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur, dr. Chrisnawan Try Haryantana

Masuki New Normal, Dinkes Sumba Timur Ingatkan Soal Protokol Kesehatan



POS-KUPANG.COM|WAINGAPU -- Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumba Timur mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap melakukan protokol kesehatan di saat penerapan tatanan normal baru atau new normal. New normal bukan berarti telah bebas dan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur, dr. Chrisnawan Try Haryantana di Posko Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Sumba Timur, Senin (15/6/2020).

Menurut Chrisnawan, new normal bukan karena tidak ada lagi pandemi Covid-19, tetapi merupakan sebuah pola kehidupan normal baru.

"Penerapan normal baru ini kita terus perhatikan protokol kesehatan. Hal sederhana itu seperti pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan dan jaga jarak," kata Chrisnawan.

Didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Sumba Timur,Tinus Ndjurumbaha, SKM , Chrisnawan menjelaskan, new normal ini merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan agar aktivitas perekonomian dan lainnya bisa kembali berjalan.

"Kebijakan ini ditempuh untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat bisa beraktivitas. Namun, dengan kondisi itu kita perlu perhatian protokol kesehatan," katanya.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sumba Timur,Domu Warandoy,S.H,M.Si mengatakan, memasuki penerapan tatanan kehidupan normal baru, Pemerintah Sumba Timur akan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa new normal bukan sudah selesai bencana non alam, melainkan kehidupan dengan tatanan yang baru.

"Dalam menjalankan new normal ini, kita tegaskan soal penerapan semua protokol kesehatan, terutama pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan," katanya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)