Adanya Pandemi Penjualan Online Kharisma Home and Kitchen Mulai Meningkat 

BUCKET BUNGA -- Salah satu karyawan Kharisma Home and Kitchen tengah membuat bucket bunga, Senin(15/6/2020).

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sejak penerapan New Normal kemarin (15/6/2020), ada perubahan terhadap tingkat pengunjung yang datang di Kharisma Home and Kitchen. Pengunjungnya terlihat mulai bertambah dibanding sebelum diberlakukannya New Normal.

Supervisor David, kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (16/6/2020), menyebutkan ada kenaikan sekira 30 persen untuk pengunjung yang datang berbelanja di Kharisma Home and Kitchen.

Karena selain berbelanja langsung di toko, Kharisma juga mendorong penjualan online melaluo media sosial Facebook.

"Ini kami lakukan agar customer yanh tidak urgent untuk keluar rumah tetap bisa belanja kebutuhan rumah tangga dari rumah," ujarnya.

Sebelum pandemi, kata David, penjualan onlinenya pun belum terlalu ramai. Tapi sejak pandemi penjualan online justru meningkat 35 persen.

"Dan lagi penjualan kami juga aktif di penjualan luve dan facebook sehingga customer bisa langsung lihat barang-barang melalui live kami. Karena selama penjualan live di FB ada diskon khusus dari 5 sampai dengan 50%," ujarnya.

Saat ini untuk menarik minat pengunjung atau customer banyak promo menarik yang ditawarkan, ada peralatanan dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang sangat murah, seperti keset hanya Rp 12.500, ada diskon 40 persen untuk botol minum anak, diskon piring melamun dan garpu, dan masih banyak lagi promo yang menanti Anda.

Tak hanya itu Kharisma Home and Kitchen juga menyediakan aneka bunga yang siap dirangkai menjadi bucket sebagai kado ulang tahun untuk pasangan atau orang tercinta Anda. Jenis bunga, warna dan segala kebutuhan bucket bisa dipilih sesuai selera denga harga yang bervariasi.

Menurut David, peminat akan bucket bunga juga sudah lumayan banyak. Sekarang banyak cowok beli bucket sebagai hadiah untuk pasangannya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).



