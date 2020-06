Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Disebut Sebagai Saingan Baru Presiden Jokowi, Ini Penyebabnya!

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut akan menjadi saingan baru bagi Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Majalah Terbitan Inggris The Economist menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saingan baru Presiden Joko Widodo.

Khususnya dalam penanganan pandemi virus Corona di Jakarta dan Indonesia.

"Indonesia’s president has a new rival," tulis The Economist.

Dalam artikelnya, The Economist menilai Anies Baswedan lebih tanggap dibanding kebijakan Jokowi dalam merespon persoalan Corona.

The Economist menuliskan ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berusaha melakukan karantina wilayah di Jakarta akibat virus Corona, Jokowi menghabiskan berpekan-pekan menolak untuk melakukan hal yang sama ke seluruh Indonesia.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Media Australia juga memuji cara Gubernur DKI Jakarta dalam menangani pandemi Covid-19.

Mengutip The Sydney Morning Herald, pada 6 Januari setelah mendengar kabar tentang virus baru di Wuhan, Anies langsung mengadakan pertemuan.

"Kami sudah mulai mengadakan pertemuan dengan semua rumah sakit di Jakarta, memberi tahu mereka tentang adanya virus Pneunomia Wuhan (saat itu belum disebut Covid-19)," kata Anies dalam wawancaranya bersama The Sydney Morning Herald.

