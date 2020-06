Foto-foto Syahrini Menghilang dari Instagram Ayah Angkat Laurens Usai Reino Barack Kirim Pengacara

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Foto-foto Syahrini mendadak hilang dari postingan Instagram Laurens, Ayah Angkat Istri Reino Barack yang tinggal di belanda.

Pantauan POS-KUPANG.COM, Sabtu 13 Juni 2020, tidak ada lagi foto-foto Syahrini di Feed Instagram Laurens @liohk.

Kalau pun ada, hanya ada satu foto Syahrini di taman bunga.

Foto ini diunggah 1 AGustus 2018.

"Happy Birthday my Princess Syahrini, may ALLAH give you where you are hoping for! Always in my heart for the good and the bad times," tulis Laurens.

Kini foto-foto Laurens lebih banyak tentang keindahan alam, Belanda, dan aktivitasnya sehari-hari.

Padahal sebelumnya ada begitu banyak foto-foto Syahrini bersama dengan Laurens.

Hilangnya foto-foto Syahrini ini rupanya dicermati netizen.