Elfi Amir: Sedia Kursi Emergensi

Diskusi virtual new normal 2

POS-KUPANG.COM - KEPALA Otoritas Bandara Wilayah IV Bali Nusa Tenggara Elfi Amir menyampaikan kabar gembira mengenai pengoperasian pesawat terbang untuk melayani masyarakat.

Menurut Elfi, untuk pesawat jet berbadan lebar maksimum mengangkut 70 persen penumpang pesawat dari kapasitas seat (kursi).

"Hal yang sama diberlakukan untuk pesawat jet berbadan sempit atau narrow body maksimum mengangkut 70 persen penumpang. Sedangkan di luar jenis pesawat itu, boleh mengangkut di atas 70 persen hingga 100 persen," kata Elfi dalam Diskusi Virtual bertajuk Persiapan Antisipasi Pelaksanaan New Normal Sektor Transportasi di NTT, Jumat (12/6/2020).

Untuk pesawat narrow-body dan wide-body, yakni pesawat Boeing 737 ke atas harus menyisakan juga tiga row kosong. Selain jet narrow-body dan wide-body tersebut, pesawat lainnya boleh 100 persen seat capacity.

"Kabar baiknya lagi, untuk pesawat berbaling-baling boleh mengangkut penumpang 100 persen tetapi tetap menyediakan tiga kursi bagian belakang untuk dijadikan sebagai kursi darurat. Untuk ATR bisa seat capacity 100 persen, tetapi tiga seat harus dikosongkan untuk mengantisipasi penumpang yang tiba-tiba suspek Covid-19," sambungnya.

Menurut Elfi, kapasitas penumpang pesawat diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenhub No 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Selain itu, Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara No 13 tanggal 8 Juni 2020.

Elfi juga menyampaikan kendala yang dihadapi pihaknya, yakni masih banyak bandara yang tidak memiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Dari 13 bandara di NTT, hanya tiga bandara yang memiliki KKP. Hal itu dinilainya berisiko jika nantinya ada penumpang yang merupakan suspectk. Ia sudah menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan KKP.

Pada forum yang sama, General Manager PT Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang, Barata Singgih Riwahono menyatakan sudah siap menyambut pelaksanaan masa adaptasi kebiasaan baru ( new normal).

"Kami siap dengan rencana new normal tanggal 15 Juni nanti. Kami sudah siapkan SOP untuk seluruh pengguna jasa," tegasnya.

Menurut Barata, pihaknya menerapkan social dan physical distancing. Penumpang wajib memakai masker, menjalani pengukuran suhu tubuh, jaga jarak, mencuci tangan dengan air serta menggunakan hand sanitizer.