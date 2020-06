Daftar 6 Artis Indonesia Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik Duniaversi TC Candler,Ada Juga Nama Baru

Daftar 6 Artis Indonesia Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik Dunia versi TC Candler, Ada Juga Nama Baru



POS KUPANG.COM -- Indonesia selain kaya dengan keindahan alam dan budaya juga merupakan gudang wanita cantik

Wajah eksotik Indonesia sangat disukai, apalagi wanita Indonesia juga terkenal dengan kelembutannya

Pengakuan dunia tentang kencantikan wanita Indonesia dibuktikan dengan 6 artis wanita Indonesia yang masuk daftar 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler

Ada 6 artis Indonesia yang ternyata masuk 100 wanita tercantik dunia. TC Candler telah merilis siapa saja mereka.

Sudah menjadi rutinitas TC Candler untuk merilis The Most Beautiful Faces dan The Most Handsome Faces.

Mereka yang masuk daftar adalah para pesohor dunia yang memiliki paras menawan berdasarkan versi TC Candler

Akun Instagram resmi @tccandler telah menampilkan para pesohor dunia yang masuk dalam nominasi wajah tercantik dan terganteng sedunia.

Beberapa kali seleb-seleb Indonesia langanan masuk dalam daftar tersebut, begitu pula di tahun ini.

Seleb-seleb cantik ini memang memiliki wajah yang menarik.

Selain itu, prestasi mereka juga mentereng dan patut dibanggakan.