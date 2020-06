Semifinal Coppa Italia Jadwal Live Streaming Usee TV, Juventus vs AC Milan dan Napoli vs Inter Milan

POS-KUPANG.COM - Saksikan Siaran Langsung Semifinal Coppa Italia yang akan tersaji pada Sabtu (13/6/2020) dini hari via Live Streaming TV Online Usee TV.

Laga Semifinal Leg 2 Copa Italia menyajikan laga Juventus vs AC Milan dan Napoli vs Inter Milan. Dan semuanya tayang via Live Streaming Usee TV

Coppa Italia atau Piala Italia digelar sebelum Liga Italia Serie A kembali bergulir.

Duel panas Juventus vs AC Milan menjadi pembukaan setelah sepak bola Italia mengalami penundaan akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Pertarungan babak semifinal Coppa Italia leg kedua Juventus vs AC Milan akan tersaji pada Sabtu (13/6/2020) mulai pukul 01.30 WIB.

Aksi striker andalan Juventus, Cristiano Ronaldo, tentu bakal menjadi sorotan publik.

Pasalnya, selama menjalani karantina, Ronaldo kerap menunjukkan latihannya di dalam rumah.

Bahkan saat kembali bergabung dengan skuad Juventus, sang megabintang membuat tim dokter terkejut lantaran kondisi fisiknya yang semakin prima.

Pada semifinal Coppa Italia musim ini akan berbeda dengan musim-musim sebelumnya.

Pertandingan semifinal tak memberlakukan lagi babak perpanjangan waktu atau extra time.