Girlband TWICE Akhirnya Pemenang Pertama untuk More n More di Show Champion Minggu Ini!

TWICE Raih Kemenangan Pertama untuk More n More di Show Champion Minggu Ini!

POS KUPANG.COM -- Meskipun sudah cukup lama menghiasai panggung hiburan Korea, girldband Twice belum pernah menang di ajang Show Champion

Kemenangan pertama kali untuk More n More di ajang ini cukup memuat para wanita cantik ini menunjukan eksistensinya di tengah persaingan keras panggung hiburan K-Pop

Kabar bahagia datang dari girlgroup asuhan JYP Entertainment, TWICE.

Melansir dari Soompi, lagu baru TWICE berhasil menempati posisi pertama pada acara Show Champion yang tayang pada Rabu (10/06/2020).

Ini merupakan kemenangan pertama TWICE sejak melakukan comeback dengan lagu More & More pada 1 Juni 2020 lalu.

TWICE tampak bahagia menyambut kemenangannya ini. Jihyo, Sana, dan Dahyun pun sempat menyampai kan beberapa patah kata.

Lagu More & More merupakan title track dari album yang bertajuk serupa.

Dalam album tersebut, TWICE menyuguhkan 7 lagu yakni MORE & MORE, OXYGEN, FIREWORK, MAKE ME GO, SHADOW, DON'T CALL ME AGAIN, dan SWEET SUMMER DAY.

Untuk title track 'More & More' juga dibuat versi video klipnya yang sudah dirilis pada hari yang sama.

Berdasarkan pantauan Grid.ID, hingga Kamis (11/06/2020) video klip More & More telah ditonton lebih dari 86 juta penonton.

TWICE Rilis Foto Teaser Jelang Comeback dan Jadwal Tur Dunia 2019, Indonesia Termasuk? (sOOMPI)

Video klip TWICE - More & More pun telah mendapat lebih dari 3,1 juta likes dari penggemar.