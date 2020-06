Kodim 1621 TTS Gelar Diskusi Bersama Awak Media, Tokoh Agama dan Dinas Kesehatan, Rancang Konten

Dandim Koerniawan sedang memberikan paparan awal dalam diskusi membuat konten edukasi terkait new normal di aula Kodim TTS, Kamis (11/6/2020)

POS-KUPANG.COM | SOE - Kodim 1621 TTS, Kamis (11/6/2020) menggelar diskusi bersama awak media, tokoh agama, dinas kesehatan dan Kominfo terkait persiapan pelaksanaan new normal di aula Kodim TTS. Kegiatan yang dikemas dalam Coffea morning ini membahas terkait konten yang tepat dalam melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial dan media massa.

Dandim TTS 1621 TTS, Letkol CZI Koerniawan Pramulyo mengatakan, sebelum pelaksanaan new normal, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait new normal. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman sehingga terwujud satu pemahaman tentang new normal.

" Ketidakpahaman masyarakat tentang protokol kesehatan dan new normal bisa diatasi dengan melakukan edukasi. Dan media sosial dan media massa menjadi media edukasi yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat luas," ungkap Dandim Koerniawan.

Oleh sebab itu, dirinya mengajak para wartawan dan konten kreator untuk sama-sama merancang konten edukasi terkait pelaksanaan new normal guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu new normal.

" Saya berharap teman-teman wartawan dan konten kreator bisa sama-sama kita merancang konten edukasi terkait new normal sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat umum," pintanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupatem TTS, Matilda Kase yang ikut dalam kegiatan diskusi tersebut mengatakan, konten edukasi dapat dikemas dalam berbagai bentuk. Tetapi yang harus dipertegas pesan yang ingin disampaikan melalui konten media tersebut harus sampai kepada khalayak umum. Seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak.

" Tujuan akhir kita membuat konten edukasi tentang new normal adalah melalui konten tersebut bisa membuat masyarakat pemahaman tentang apa itu new normal dan bisa merubah perilaku masyarakat sesuai protokol Kesehatan," jelasnya. (din)