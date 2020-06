Foto Seksi Marion Jola Disorot, Gisella Anastasia, Rossa hingga Anji Manji Beri Komentar

POS-KUPANG.COM - Akhirnya sejak debut dua tahun lalu di industri musik, Penyanyi Marion Jola berhasil membeli rumah pertamanya.

Kabar bahagia ini turut mengundang reaksi dari para artis lainnya. Mulai dari Rossa hingga Gisella Anastasia.

Ya, Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol.

Wanita cantik yang memiliki suara merdu itu membagikan kabar bahagia tersebut. Unggahannya disorot dan mengundang reaksi.

Marion Jola atau yang akrab dipanggil Lala, telah berhasil membeli rumah dari hasil keringatnya.

Ya, Marion Jola telah menjajaki industri musik Tanah Air sejak dua tahun lalu.

Sejak awal debutnya di dunia musik, wanita yang kini berusia 19 tahun itu mengumpulkan pundi-pundi rupiahnya hingga dapat membeli hunian baru.

Hal itu diungkapkan Marion Jola melaui laman Instagram pribadinya.

Dalam unggahan potret diri, Marion Jola menuliskan rasa bersyukurnya atas keberhasilan yang ia raih dalam bahasa Inggris.

"Today is the second anniversary since "Jangan" was born ! which is mean it's been two years of me in the Music Industry.

(Hari ini adalah ulang tahun kedua sejak (lagu) "Jangan" lahir! yang berarti sudah dua tahun saya di Industri Musik," tulisnya.