10 Siswa Syuradikara Kabupaten Ende Lanjutkan Pendidikan ke Nanzan Universty, Jepang



POS-KUPANG.COM|ENDE---Sebanyak 10 orang siswa dari SMAK Syuradikara, Ende, melanjutkan pendidikan tinggi mereka ke Nanzan Universty, Jepang semenjak MOU ditandatangani kedua lembaga pendidikan tersebut.

Kepala Sekolah SMAK Syuradikara, Ende, Pater Stef Sabon Aran, SVD mengatakan hal itu kepada POS KUPANG.COM, Kamis (11/6) di Ende.

Dikatakan dari 10 orang siswa itu yang terbaru tercatat ada dua orang siswa atas nama, Aloysia Laudata Naga dan Henry Eduard Tobe.

Hal ini berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Nanzan Universty melalui situsnya tertanggal 14 Mei 2020 jam 13.00 waktu Jepang.

Dijelaskan lewat situs resmi Nanzan University- Jepang (https://www.nanzan-u.ac.jp) telah diumumkan secara resmi dua siswa SMAK Syuradikara, Aloysia Laudata Naga dan Henry Eduard Tobe lulus dan diterima untuk

melanjutkan pendidikan tinggi di Nanzan University – Nagoya – Jepang.

Keiko Toyama dari Office of the Center for International Affairs Nanzan University menyampaikan kabar gembira ini kepada Kepala SMAK Syuradikara, P. Stefanus Sabon Aran, SVD tanggal: 15 Mei lalu melalui email.

Keiko menyampaikan dua siswa dari SMAK Syuradikara dengan nomor registrasi: FE 61508 atas nama, Aloysia Laudata Naga dan FE 61509 atas nama Henry Eduard Tobe telah lulus test dan diterima di Nanzan University – Jepang.

Atas pencapaian ini Pater Stef Sabon, SVD merasa gembira dan bangga karena dua siswa terbaiknya bisa lulus dan melanjutkan studi di Nanzan University – Nagoya – Jepang.

Pater Stef mengatakan, tidak mudah untuk masuk di Universitas Nanzan karena tuntutan sangat berat. Ada banyak persyaratan yang mesti dipenuhi selain tuntutan akademis dan kemampuan berbahasa asing. Namun semuanya sudah terlewati dengan baik dan berhasil.

Dua siswa ini kata Pater Stef akan menekuni ilmu politik internasional. Pihak Universitas memberikan limit waktu empat tahun untuk menyelesaikan studinya sampai memperoleh gelar sarjana melalui “Agreement on the Recomendation of Students”.