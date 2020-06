Enam BUMN Serahkan Bantuan APD Kepada Tim Covid-19 Sumba Barat Daya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Petrus Piter

POS-KUPANG.COM/TAMBOLAKA---Sebanyak enam badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah itu menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa baju dan masker N95 dan lainnya ke posko pusat tim gugus tugas percepatan penanganan pencegaham penularan virus corona Kabupaten Sumba Barat Daya yang berlokasi di lapangan Galatama Tambolaka, SBD, Senin (8/6/2020).

Enam BUMN tersebut adalah Pegadaian Tambolaka, BNI Weetabula, BRI Tambolaka, Bank Mandiri Wetabula, Air Nav Tambolaka dan PLN Rayon Sumba Jaya.

Bantuan tersebut secara resmi diserahkan enam pimpinan BUMN kepada Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya selaku ketua tim gugus tugas percepatan penanganan pencegahan penularan virus corona Kabupaten Sumba Barat Daya, dr.Kornelius Kodi Mete didampingi Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang juga adalah wakil ketua tim gugus tugas percepatan penanganan pencegahan penularan virus corona Sumba Barat Daya di pusat posko Covid-19 di lapangan Galatama,Tambolaka, SBD, Senin (8/6/2020) pagi.

Hadir dalam kesempatan itu adalah Kepala Pegadaian Tambolaka, Gregorius Geroda, Pimpinan KCP BNI Weetabula, Srikandi H.D Salama, Kepala Unit BRI Weetabula, Alvir Ragawino, Branch Manager Bank Mandiri, Serlin Frensya Lodo, Kepala unit perum lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia (LPPNPI) Cabang Tambolaka, Diah asri Minangkani Putri, Perwakilan PLN Sumba Jaya, Agus Pati Kondo.

Kepala Pegadaian Tambolaka Sumba Barat Daya selaku perwakilan BUMN, Gregorius Geroda dalam sambutan singkatnya mengatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian teman-teman BUMN yang berkarya di Sumba Barat Daya untuk turut serta membantu pemerintah daerah dalam upaya menangani penularan virus corona di daerah itu.

"Ada 6 BUMN di sini, kami merasa perlu membantu pemerintah daerah ini dengan berkumpul bersama, salng suport mengumpulkan bantuan yang ada dengan harapan dapat membantu meringankan pemerintah khususnya tim medis didalam menangani covid-19 di wilayah ini," kata Geroda seraya menambahkan

bantuan itu tidak hanya berhenti sampai disini namun akan berlanjut lagi di periode berikutnya.

Sementara itu Bupati Sumba Barat Daya, dr. Kornelius Kodi Mete mengapresiasi enam BUMN yang telah memberikan bantuan tersebut . Menurutnya bantuan itu sebagai sebuah bentuk nyata kerja sama yang baik antar elemen untuk memastikan Sumba Barat Daya tetap terbebas dari covid 19.

Lebih lanjut, Bupati Nelis mengatakan walaupun Sumba Barat Daya sampai saat ini masih berada pada zona hijau namun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan hal itu berjalan baik apalagi ditengah upaya pemerintah memberlakukan new normal.

Pasalnya, masih banyak masyarakat belum paham akan makna new normal. Tidak heran kebiasaan masyarakat masih jauh dari new normal sebagaimana yang dimaksudkan pemerintah. Untuk itu dirinya berharap sebagai mitra, BUMN yang ada di SBD dapat membantu mengedukasi masyarakat dengan ikut menerapkan anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan di era new normal di kantor masing-masing.

"Kita masuk new normal. Sebagian orang memahami new normal itu seperti biasanya. Sesungguhnya adalah biasa yang lebih dari biasanya. Perilaku kita biasa tapi harus diikuti dengan protokol kesehatan.Misalnya harus memakai masker, mencuci tangan bersih memakai sabun, dan menjaga jarak.

Dan sebelum masuk ke new mormal, ada kekhawatiran masih banyak masyarakat yang belum terlibat aktif. Dan hal itu membutuhkan kerjasama semua pihak termasuk BUMN sendiri dengan terus mengingatkan customer untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami juga sudah minta pemerintah desa terlibat juga disini dengan menyiapkan air di desa. Tetapi sarana mungkin masih kurang sehingga bantuan hari ini paling tidak bisa membantu memenuhi yang kurang,"tambahnya.

Berikut rincian bantuan enam BUMN berupa APD berupa baju, masker N95, nandscoom nomor 7, sepatu bot, cup/helmet, kaca mata google, aseptan,termogun, cairan disinfektan, tempat cuci tangan, towa, handsanitizer dan sarung tangan. (Pet)

Foto bersama pimpinan enam BUMN dan bupati dan wakil bupati SBD pada acara enam BUMN menyerahkan bantuan APD, masker dan lainya kepada pemkab SBD di posko covid-19 SBD, Senin (8/6/2020). (PK/Petrus Piter)



