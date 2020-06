Instruksi Pastoral Uskup Ruteng 13 Juni 2020 Gereja Dibuka, Ini Tata Caranya Untuk Cegah Covid-19

POS-KUPANG.COM | RUTENG--Dalam menghadapi normalitas baru atau new normal, gereja dan kapela di wilayah Keuskupan Ruteng akan dibuka mulai tanggal 13 Juni 2020, namun tetap mengikuti protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Hal ini disampaikan Uskup Ruteng Mgr Siprianus Hormat dalam surat Instruksi Pastoral Uskup Ruteng Tentang Pastoral Dalam Normalitas Baru yang dikirim oleh Pihak Kosmos Keuskupan Ruteng kepada POS-KUPANG.COM, Selasa (9/6/2020).

Surat Instruksi dengan Nomor 071/II.1/VI/2020 yang ditujukan kepada para imam, biarawan/wati, Umat Allah se-Keuskupan Ruteng yang terkasih, Uskup Mgr Siprianus mengatakan, Rasul Paulus meneguhkan dan menguatkan kita, 'Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita'(Rm.5:3-5).

"Dalam semangat Pentekosta, lahirnya Roh Kudus dalam kehidupan Gereja dan dalam hati kita masing-masing, kami mengajak seluruh umat Allah Keuskupan Ruteng untuk meretas secara baru kehidupan iman dan kegiatan pastoral. Meskipun wabah virus corona masih berlangsung, kita berupaya untuk membangun dan mengembangkan pastoral dalam normalitas baru,"kata Uskup Siprianus.

Uskup Siprianus menjelaskan, bertolak dari surat edaran Menteri Agama RI No: SE.15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi dan Surat Gubernur NTT No: BU.440/II/DINKES/2020 tentang Penegas Persiapan New Normal serta komunikasi dengan 3 Pimpinan Daerah dalam wilayah Keuskupan Ruteng berkaitan dengan pastoral dalam normalitas baru, maka pihaknya menyampaikan pembukaan Gereja untuk perayaan Ekaristi hari Minggu, Harian, dan Ibadat Lainnya akan dimulai hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 gereja dan kapela dapat dibuka kembali dan digunakan untuk perayaan Ekaristi dan ibadat lainnya.

Karena itu, Kata Uskup Siprianus, diberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan covid-19 dimana Umat wajib mencuci tangan sebelum memasuki gereja. Sebelumnya umat menaruh uang kolekte pada kotak kolekte yang telah disiapkan di dekat tempat pencucian tangan.

Pada saat persembahan petugas membawa kotak-kotak kolekte tersebut ke depan altar. Umat diukur suhu tubuhnya, apabila ada umat yang bersuhu > 37,5˚c (dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit) tidak diperkenankan memasuki gereja, dan dimohon segera melapor diri ke gugus tugas Covid-19 daerah/desa/kecamatan terdekat.

Selain itu, umat wajib memakai masker. Jarak duduk antar umat dalam gereja minimal 1 meter ke samping, ke muka dan ke belakang, untuk itu perlu diatur tempat duduk umat dalam gereja oleh petugas paroki.

Bejana air berkat di pintu gereja dikosongkan. Perayaan ekaristi dan ibadat lainnya dirayakan dalam waktu yang singkat tanpa mengurangi kekhusukan dan kemeriahannya.