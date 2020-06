Gubernur Anies Baswedan Pilih New Normal di DKI Jakarta, Beda dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan berbagai cara untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Termasuk yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah ( Jateng ) Ganjar Pranowo.

Untuk mengendalikan pengebaran virus corona (Covid-19), berbagai cara dilakukan pemerinta.

Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar, atau PSBB.

Namun, seiring dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk pengendalian penyebaran virus corona, saat ini sejumlah pemerintah daerah (Pemda) telah menerapkan kebijakan new normal.

Seperti yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan tatanan new normal atau keadaan baru agar warganya tetap waspada penyebaran virus corona di tengah aktivitas sehari-hari.

Berbeda dengan Anies, Gubernur Ganjar Pranowo mengaku tengah menyiapkan new norma atau pedoman baru sebelum menerapkan new normal atau normal baru di Jawa Tengah.

Pedoman baru tersebut, menurut Ganjar, akan menjadi pegangan untuk masyarakat saat menjalani masa new normal.

"Karena ada permintaan banyak sekali dari masyarakat terkait dengan new normal , maka saat ini kita new normanya dulu. Bukan new normal tapi new norma," kata Ganjar di Kantor Gubernur, Senin (8/6/2020).

Ganjar menjelaskan, pedoman itu akan diterapkan di wilayah hijau yang akan menerapkan new normal.