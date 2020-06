Tinggalkan Luna Maya dan Nikahi Syahrini, Reino Barack Ungkap Alasan Ingin Bersama Inces Selamanya

POS-KUPANG.COM - Reino Barack mengungkapkan lima alasan ingin menghabiskan seluruh hidupnya dengan Syahrini. Mulai dari Syahrini orang yang cinta agama hingga peduli keluarga.

Kehidupan pasangan Syahrini dan Reino Barack tak lepas dari sorotan.

Meski melalui pendekatan yang sebentar, keduanya lantas mantap melenggang ke pernikahan.

Reino Barack lantas mengungkapkan 5 alasan kenapa dirinya yakin ingin menghabiskan seluruh hidupnya dengan pelantun lagu Sesuatu tersebut.

Hal tersebut disampaikan Reino Barack dikutip dari YouTube Perspektif Metro TV 'PERSPEKTIF SYAHREINO - 5 HAL YANG MEMBUAT SYAHREINO SALING MENCINTAI' Minggu (07/06/2020).

"5 alasan aku ingin bersamamu seumur hidupku karena.

One, you very cute.

Two, you very lovable.

Tiga, kamu very respectful," ujar Reino Barack.

Tak hanya itu, dirinya juga menyukai sang istri karena Syahrini begitu cinta dengan agama dan keluarga.

"Empat, cinta sekali sama agamanya dan Allah SWT

Dan lima, kamu care sama family," lanjut Reino Barack sembari menatap sang istri.

