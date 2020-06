POS-KUPANG. COM- Provinsial SVD Ruteng Gelar Audiensi Bersama Uskup Agung Ruteng Mgr. Siprianus Hormat

Provinsial SVD Ruteng Pater Paul T. Djogo SVD bersama dewannya mengadakan audiensi bersama uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat di istana Keuskupan Ruteng (Senin 8/6).

Melalui siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM Senin (8/6), tujuan audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan arahan-arahan yang membangun dari bapak uskup dan juga memperkenal TPP yang baru.

Audiensi bersama Uskup Agung Ruteng Mgr. Sipri (Istimewa)

"Semuanya orang baru dan orang muda". Dengan nada canda uskup Sipri bilang "orang muda yang di-tua-kan".

Ruangan lantai dasar keuskupan Ruteng yang teduh itu pun penuh tawa persaudaraan. Uskup Sipri membentangkan simpul-simpul bermakna sejarah Serikat Sabda Allah dengan sangat elok. Tentang pendidikan, pertanian, pertukangan, kesehatan.

Mgr. Sipri seakan mengurai kembali gereget Serikat Sabda Allah di satu kurun waktu. Satu sense of history yang tetap terawat dalam memori kolektif umat dan masyarakat Manggarai Raya.

Audiensi bersama Uskup Agung Ruteng (Istimewa)

Uskup Sipri juga menekankan pentingnya Sabda Allah. "Sentrum Kitab Suci menjadi identitas SVD, itu juga satu kebutuhan", kata Uskup Sipri.

Menggarisbawahi sentilan uskup Ruteng ini, Pater Provinsial SVD Ruteng mengatakan bahwa hal tersebut juga digaungkan dalam kapitel jenderal SVD yang terakhir: Our Name is Our Mission! Hadir juga dalam audiensi itu vikjen KR Romo Alfons Segar. (*)