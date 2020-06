Pengakuan Reino Barack Soal Hidup Bersama Syahrini, dari Fitnah Video Syur hingga Belum Dapat Anak

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - RUmah Tangga Syahrini dan Reino Barack sedang diterpa cobaan yang tidak sedap dengan beredarnya video syur mirip Syahrini.

Biduk rumah tangga yang dibangun pasangan Syahrini dan Reino Barack seharusnya masih dalam suasana bahagia karena baru saja terjalin satu tahun.

Namun, beberapa waktu belakangan video syur yang disebut mirip Syahrini menyulut ketenangan keluarga kecil ini.

Dalam acara Perspektif, presenter Robert Harianto mengaku bertanya bagaimana perasaan Reino dan Syahrini menghadapi kasus ini.

"We feel very okay. We are more than good," kata Reino dikutip dari YouTube Perspektif Metro TV, Minggu (7/6/2020).

Syahrini juga turut menyetujui jawaban Reino itu.

Reino merasa telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya dengan menikahi Syahrini.

"I don't think I have made a better decision in my life. Maksudnya, saya orangnya tuh enggak pintar ngomong, tapi I think she understands dan saya selalu bersyukur," ucap Reino.

"Ya gimana ya kalau jodoh, rezeki, sama maut itu memang sudah ada yang ngatur di atas. It's really a blessing," imbuh Reino.