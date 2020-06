Setelah Dicampakan dari Dirut TVRI Helmy Yahya Tiba-Tiba Singgung Orang Baik dan Orang Jahat, Siapa?

POS-KUPANG.COM -- Mantan Direktur Utama yang juga presenter senior tanah air, Helmi Yahya tiba-tiba membuat pernyataan mengejutkan.

Pasca lengser dari jabatannya, Helmi Yahya menyinggung tentang orang baik dan orang jahat.

Ucapan Helmy Yahya yang singgung soal filosofi hidup itu kini menjadi sorotan.

Helmi Yahya menyebut orang jahat akan berkumpul dengan orang jahat dan orang baik akan berkumpul dengan orang baik.

Seperti diketahui, Helmy Yahya telah resmi dicopot dari jabatannya sebagai Dirut TVRI dan digantikan oleh Iman Brotoseno.



Pantauan TribunnewsBogor.com dari laman Youtube Helmy Yahya, Minggu (7/6/2020) mantan presenter acara kuis ini pun menyindir soal pepatah China.

Dalam pepatah tersebut, mengungkapkan bahwa burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama.

"Saya sebenarnya pernah mengangkat cerita ini di salah satu postingan Instagram saya. Tapi saya memang perlu mengingatkanya kembali.

Ini sebenarnya rahasia hidup. Anda boleh cocokkan kebenaran dari cerita tersebut," ungkap Helmy Yahya, dilansir TribunnewsBogor.com.

"Ada pepatah China mengatakan, dalam bahasa Inggris 'the bird of the same feather flock together'.