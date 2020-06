Jadwal Acara TV Lengkap Sabtu 6 Juni 2020, Film Bioskop Trans TV, Big Movie GTV

POS-KUPANG.COM - Bagi sebagian orang, akhir pekan kurang lengkap jika tidak menyaksikan tayangan favorit.

Jika Anda termasuk, Tribunnews.com telah merangkum jadwal acara TV Sabtu 6 Juni 2020 berikut.

Bioskop Trans TV malam ini dijadwalkan menayangkan film Hunger Games, The Last Days on Mars, dan Anaconda: The Hunt For The Blood Orchid.

Ilustrasi jadwal tv - Jadwal Acara TV Sabtu 6 Juni 2020: Film Hunger Games dan The Last Days on Mars di Bioskop Trans TV (Pixabay.com/mojzagrebinfo)

Sementara Big Movie GTV dijadwalkan menayangkan film Johnny English.

Selain itu, ada juga jadwal acara di Trans 7, SCTV, RCTI, MNCTV, dan Net TV.

Jadwal Acara TV Sabtu 6 Juni 2020

Berikut jadwal acara TV Sabtu (6/5/2020) yang Tribunnews.com kutip dari mncvision.id:

1. Trans TV

01.30 WIB Sinema Dini Hari

03.30 WIB Sinema Spesial

05.00 WIB Islam Itu Indah