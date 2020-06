Kabar Terbaru Ayah Angkat Syahrini, Unggah Foto Mantan Pacar, Laurens Disebut Hanya Cari Perhatian

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kabar terbaru datang dari ayah angkat Syahrini di Belanda, Laurens yang saat ini sedang berurusan dengan kuasa hukum Reino Barack.

Setelah mengancam akan melaporkan sekitar 15 akun media sosial Insatgram dan Youtube, Laurens kini mengunggah foto mantan kekasihnya, Rika Marzuki.

"Rika Marzuki. Ulang Tahun. Juni 4," tulis Laurens.

Namun, postingan Laurens justru direspon kurang menyenangkan oleh netizen.

Malah, netizen diminta untuk berhenti mengiktui akun instagram Laurens karena ia hanya mencari erhatian.

@ad88mira: Nggak perlu buka video atau bukti yang lainnya kalau orang cerdas pasti udah tau yang sebenarnya mana yang jujur dan mana yang pencitraan.walaupun sudah berusaha agar terlihat baik tapi tetap sudah tidak percaya lagi sama yang sana

@naylil06: Di indo sliweran berita si lendir,muak dengerin trs gk ada faedahnya,lihat aja RB brsm klrgny gk bakal hidup tenang,pst di hantui rasa kesakitan trs menerus,jgn bikin wanita mengeluarkan air mata sekali berdoa dn meminta keadilan hancurlah riwayatmu.alangkah baiknya wahai RB dan lendir meminta maaf trhadap orng yg prnh kalian LUKAI ,niscaya hidup kalian akan tenang.jdlh selebritis yg bnyk memotifasi bkn menonjolkan kesombongnmu.HORAS

@ricky_pegi: Guys please unfollow this an old man,he just need attention.. unfollow aja ni kakek2 cuma nyari followers..

@nomitalya28: Kok video syr pda d hapus, mana ni kmren lambe2 nya yg jlek2in syr, takut d lapor yakk